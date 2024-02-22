В Европе продолжают развивать конфликт с Россией, все больше заходящий в тупик, не желая переходить к переговорам. Теперь генсек альянса заявил, что киевские войска могут наносить удары по расположенным на территории России военным объектам и имеют на это полное право. По словам Столтенберга, такие действия будут расцениваться как попытка Украины обороняться.

По некоторым данным, разрешение глава альянса дал во время обсуждения поставки истребителей F-16, имея в виду, что Киев может использовать военные самолеты для таких атак. При этом вопрос о том, когда и сколько истребителей получит Украина, остается открытым. Генсек НАТО подчеркнул, что не будет торопить страны и даст их лидерам возможность решить этот вопрос самостоятельно.