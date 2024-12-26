В НАТО выразили соболезнования по поводу крушения Embraer 190 в Актау

Официальный пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла в своих социальных сетях выразила свои соболезнования по поводу крушения рейса Azerbaijan Airlines в Казахстане и призвала к проведению «полного расследования» данного происшествия.

Она также высказала свои пожелания скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате авиакатастрофы.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от запада Казахстана, в районе города Актау.

По информации Росавиации, после столкновения с птицами, командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа, согласно данным авиакомпании.

Ранее сообщалось, что специальный борт Ил-76 МЧС России успешно приземлился в аэропорту Жуковский, доставив выживших в авиакатастрофе в Актау россиян.