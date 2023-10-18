В небе над Белгородской областью сбили дрон

Вечером 18 октября в Белгородской области сбили дрон. Об этом в своем канале сообщил Вячеслав Гладков.

Около 20.32 губернатор региона рассказал, что над областью сработали системы противовоздушной обороны. В результате своевременно отреагировавшей защиты в небе сбили беспилотник самолетного типа. Сейчас на месте крушения работают спецслужбы. На данный момент о повреждениях на земле и о человеческих жертвах точной информации не поступало, но, по предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.

Это уже вторая атака на регион, о которой рассказал Гладков. Несколькими часами ранее под обстрел попало село Дроновка. Там без последствий не обошлось: пострадала территория частного дома.