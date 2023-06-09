В небе сигнальные ракеты, российская артиллерия встречает наступающие ВСУ: На Запорожском фронте враг двинул в атаку

На Ореховском участке Запорожского фронта украинские боевики двинули технику по направлению к Работино, где находятся российские боевые расчеты, сообщается в соцсетях.

Отмечается, что российские военные были подняты по тревоге и начинают вести огонь по приближающемуся стремительно противнику.

Как сообщают с мест военкоры, все последние трое суток украинские боевики при наступлении придерживаются новой тактики - начинать все штурмы ближе к полуночи, надеясь на техническое совершенство западных приборов. Пока их это не спасает от ситсематических разгромов на разных участках линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что российские ВКС разбомбили среди ночи город Умань в Черкасской области.