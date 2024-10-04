В Нефтеюганске выбрали нового мэра

Мэром Нефтеюганска (Югра) стал финалист конкурса «Лидеры России», человек с большим управленческим и боевым опытом Юрий Чекунов. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Депутаты Гордумы единогласно выбрали на пост главы Нефтеюганска Юрия Чекунова. Таким образом для города закончился этап безвластия. Ранее муниципалитет долгое время оставался без управления после увольнения экс-мэра Эльвиры Бугай.

Юрий Чекунов имеет военное образование, богатый управленческий и боевый опыт. Служил в органах МВД России, УМВД Югры. С 2022 года работал первым замглавы администрации города Макеевки (ДНР). Имеет многочисленные награды, в том числе за эффективную работу для Донбасса.

Ранее сообщалось, что глава РЖД Белозеров стал первым президентом объединенной федерации гимнастики России.