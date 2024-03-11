В немецком городе Лейпциг россиян хотят наказать за сбор черемши

Полиция разыскивает россиян, которые собирали в лесу Аувальд черемшу. Как оказалось, в ФРГ такая тихая охота недопустима, сообщает издание Bild.

Нарушителей заметили в лесной чаще 11 марта. Позже полиция начала поиски предприимчивых граждан. Предварительно известно, что это были россияне, так как они чаще всего попадают в такие ситуации.

Как пояснили в полиции, черемша много где считается деликатесом и растет только в охраняемой природной зоне. Сбор на такой территории запрещен. За нарушения в лесах Аувальда придется заплатить штраф в размене 10 000 евро.

Однако правоохранители пока не знают, работали ли в лесу профессионалы. Такие обычно притворяются туристами, а забредая глубоко в лес переодеваются, оставляя мешки с урожаем в укромном месте. Они забирают их позже, уже в новом образе.

Уже за 2024 год полиция в Германии извлекла почти 50 кг редкого растения, которое известно в России как черемша, колба или чесночная трава.

Ранее сообщалось, что наземная граница Польши и Украины встала в автомобильных пробках.