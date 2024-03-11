На Украине сообщили о серьезных проблемах с пересечением украинско-польской границы

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на личной странице в одной из социальных сетей высказал обеспокоенность из-за ситуации на украинско-польской границе, утверждая, что польские протестующие и правоохранительные органы препятствуют движению автобусов в обе стороны и задерживают пассажиров без объяснений причин.

В последнее время на польско-украинской границе произошла серия инцидентов, связанных с проблемами пересечения границы в Польшу и обратно. Украинские власти подчеркивали, что такое отношение не приемлемо в адрес украинцев.

Протесты фермеров, начавшиеся 9 февраля, распространились на всю Польшу, были заблокированы ряд дорог и подъездов к пунктам пропуска на границе с Украиной. Несколько раз на пограничных переходах неизвестные лица рассыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов.

Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины в Польшу и отказ от экологических планов Евросоюза. Эта ситуация ставит под угрозу не только экономические отношения между Украиной и Польшей, но и общие перспективы сотрудничества между двумя странами, подчеркивают политологи.

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