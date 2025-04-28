В нескольких португальских городах сумели наладить подачу электричества

Португальским энергетикам удалось наладить ситуацию с подачей электричества в двух местах. Так, неподалеку от Порту была запущена тепловая электростанция Тапада-ду-Аутейру. Также возобновлена работа гидроэлектростанции Каштелу-ди-Боди поблизости от города Сантарен в центральной части страны. За счет этого электричеством обеспечено около 300 тыс. человек. В то же время миллионы до сих пор остаются без света.

Телевидение утверждает, что в ближайшие часы будет улучшена ситуация в Порту и вокруг него. В то же время в столице Португалии Лиссабоне и его пригородах свет ожидается не ранее чем через 5-6 часов.

Ранее была названа причина, по которой блэкаут произошел сразу в нескольких странах Европы. В Испании утверждают, что все случилось из-за сильных колебаний потока мощности в сети неизвестного характера. В Португалии же оператор сетей говорит, что к ЧП привели экстремальные температурные перепады, которые наблюдались на испанской территории.