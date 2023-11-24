В нескольких районах Украины объявлена воздушная тревога и слышны взрывы

Известно, что сигнал тревоги звучит в Днепропетровской и Николаевской областях, а также той части Запорожской и Херсонской областей, что находятся под контролем Киева.

При этом, в пятницу уже раздавались сигналы тревоги и в других украинских регионах. Сейчас местные СМИ сообщили о взрывах в Запорожье, на данный момент эта информация никак не комментируется со стороны властей.