В Нигерии студентки подверглись проверке на наличие бюстгальтеров

В нигерийском Университете Олабиси Онабанджо разгорелся скандал из-за досмотра студенток на предмет наличия бюстгальтеров перед экзаменом, сообщил телеканал CNN.

В социальных сетях завирусился ролик, где девушки стоят в очереди на осмотр, во время которого две сотрудницы ощупывают их грудь, после чего допускают к экзамену. Студентку, не прошедшую проверку, отстраняют от очереди.

Дата съемки видео неизвестна, но представитель студенческого совета подтвердил начало сессии и оправдал действия проверяющих, ссылаясь на правило «без бюстгальтера вход воспрещен».

Лидер студенческого союза Муизз Оланреваджу Олатунджи объяснил в X, что проверки связаны с дресс-кодом, направленным на создание «уважительной и сосредоточенной на учебе обстановки». Он процитировал правила, запрещающие одежду, оголяющую грудь, ягодицы, соски и живот, а также вызывающую «влечение».

Правозащитник Инбехе Эфионг осудил политику университета, назвав ее «унизительной» и «жесткой». Он отметил, что некоторые студентки не носят бюстгальтеры по медицинским причинам и подобные проверки могут быть расценены как домогательства и повлечь юридическую ответственность.

Ранее сообщалось, что школьнице пришлось раздеться, чтобы ее допустили на ОГЭ в Свердловской области.