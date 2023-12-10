В Николаевской, Одесской и части Херсонской области ревет воздушная тревога

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в неподконтрольной РФ части Херсонской области и Николаевской области.

Также в 21.17 по мск воздушная тревога была объявлена в Одесской области.

Перед этим в воскресенье, 10 декабря, сирены воздушной тревоги ревели объявляли в Сумской, Черниговской, Полтавской, а также Харьковской областях.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов констатировал, что очередная волна мобилизации остатков населения Украины не поможет ВСУ поправить плачевное состояние позиций украинских военных на поле боя в зоне СВО.

А офицер ВСУ Арти Грин констатировал, что Вооруженным силам Украины придется в любом случае оставить некоторые территории страны, в частности в Харьковской области, и начать отступать на запад.