В Нижегородской области многодетную мать привлекли к ответственности за избиение детей

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело против многодетной матери, которая подозревается в систематическом истязании своих четырех несовершеннолетних детей. Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным следствия, женщина издевалась над подростками с 2015 по 2024 годы, выражая недовольство их поведением. О происходящем в семье стало известно благодаря оперативным действиям правоохранительных органов.

Установлено, что мать не только физически наказывала детей, но и сама зашивала им раны после совершенных насильственных действий. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ.

На данный момент дети изъяты из семьи и помещены в специализированное учреждение, где им окажут всю необходимую помощь и поддержку.

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