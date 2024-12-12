В Нижнем Новгороде труп жестоко убитого пенсионера три месяца лежал в квартире

Полицейские из Нижнего Новгорода по «горячим следам» сумели задержать рецидивиста, которого подозревают в убийстве пенсионера при помощи пилы. Об этом своем телеграм-канале сообщает региональное МВД.

К стражам порядка 11 декабря обратился житель Нижнего Новгорода, заявивший о том, что нашел в квартире труп 70-летнего дяди, на шее которого зияла большая рана. По «горячим следам» удалось установить личность злоумышленника, за которым полицейские отправились во Владимирскую область. Фигурантом уголовного дела оказался 33-летний мужчина, не имеющий работы, а также ранее не единожды судимый, в том числе за незаконный оборот наркотиков.

Следователи выяснили, что подозреваемый вместе с женой некоторое время проживали у жертвы, но в сентябре случился роковой конфликт. В ходе потасовки мужчина избил пенсионера, а затем ручной пилой повредил ему артерию на шее. Чтобы замести следы, труп жертвы злоумышленник завернул в линолеум и оставил в квартире, а сам подался в бега. Убийство вскрылось, когда три месяца спустя родственники пришли проведать пенсионера. Возбуждено уголовное дело, по которому фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

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