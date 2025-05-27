В Нижегородской области подростка заподозрили в изнасиловании маленькой сестры

Юношу из Нижегородской области заподозрили в сексуальном насилии над своей маленькой сестрой. По данным источника NewsNN, инцидент произошел в ноябре 2023 года, но известно об этом стало только недавно.

По данным издания, девочка рассказала матери о произошедшем, когда ситуация с братом едва не повторилась. После очередного домогательства она решила не молчать, обвинив родственника в изнасиловании.

Подозреваемый, как сообщает канал, состоит на учете у психиатра с диагнозом «олигофрения». Его сестра направлена на судебно-медицинскую экспертизу.

Мать детей ранее привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Следственный комитет проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в насилии и убийстве школьницы на Урале отказался от суда присяжных.