Обвиняемый в жестоком убийстве 11-летней девочки на Урале не захотел суда присяжных

Мужчина из Нижнего Тагила, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, передумал и попросил, чтобы его дело рассматривал судья, а не присяжные. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

По сведениям информационного агентства, свое мнение фигурант поменял после предварительного слушания во вторник, когда стало ясно, в каком именно формате будет рассматриваться дело.

«Это был последний рубеж: потом изменить форму невозможно», — сказала собеседница РИА Новости.

В суде отметили, что процесс состоится в закрытом режиме, а дебютное заседание назначили на утро 4 июня.

В августе 2024 года девочка ушла на прогулку, но дома больше не появилась. Ее искали свыше 140 волонтеров на протяжении четырех дней, а обнаружили убитой в подвале одного из общежитий. В преступлении подозревается 40-летний местный житель, который до этого уже был судим за преступления против собственности и половой свободы.

Следователи придерживаются мнения о том, что находящийся в состоянии опьянения злоумышленник изнасиловал ребенка у себя в комнате, а после задушил и бросил в подвале. Фигурант хотел скрыться от правоохранительных органов, но его задержали в одном из столичных аэропортов. Также было установлено, в начале августа того же года мужчина заманил в гости 20-летнюю знакомую, над которой надругался и не отпускал домой. Медицинская экспертиза признала обвиняемого вменяемым.

Ранее появились подробности убийства девушки, тело которой нашли на свалке в Челябинске.