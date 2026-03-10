В Нижегородской области подвели итоги регистрации домашних животных

В Нижегородской области подвели первые итоги добровольной регистрации домашних питомцев: на сегодняшний день официальный учет прошли более 23 тыс. собак и 2,2 тыс. кошек. Данные опубликовал областной Комитет ветеринарии, подчеркнув, что процедура пока остается делом сугубо личным и никаких штрафов за ее отсутствие не предусмотрено. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Пока хозяева могут записать своего любимца только при личном визите в ветслужбу — электронной очереди или удаленной подачи не предусмотрено. В комитете поясняют, что система только настраивается, и главная цель на данном этапе — не наказания, а формирование базы данных, которая в будущем поможет быстрее находить потерявшихся животных и контролировать эпизоотическую ситуацию.

Цифры пока скромные: 23,2 тыс. собак — это лишь часть от реального числа четвероногих в регионе. Кошек и вовсе зарегистрировано в десять раз меньше, что неудивительно — многие до сих пор воспринимают учет как лишнюю бюрократию. Однако ветврачи напоминают: в случае кражи или потери чипированный и зарегистрированный пес имеет гораздо больше шансов вернуться домой.

Регистрация пока остается делом добровольным и бесплатным, но в будущем законодатели могут пересмотреть этот подход. Пока же те, кто уже прошел процедуру, могут спать спокойно — их питомцы официально на учете, а остальным стоит задуматься: не лучше ли потратить полчаса сейчас, чем потом искать любимца по всему городу без единой зацепки.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья за три месяца подали через сайт госуслуг более 1,2 тыс. заявок на регистрацию питомцев.