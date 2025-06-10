В Нижегородской области появится региональный жилищный сертификат для сирот

Региональный жилищный сертификат для детей-сирот внедрят в Нижегородской области, который даст возможность обеспечить жильем тех, кто не попал в программу федеральных жилищных сертификатов в связи с ее жесткими критериями. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что дети-сироты смогут получить выплату на жилье уже с 18 лет, при этом по федеральному законодательству это можно сделать по достижению 23 лет.

Отмечается, что региональный жилищный сертификат дает право на получение единовременной выплаты для приобретения в собственность квартиры или дома на территории Нижегородской области. Ежегодно указанным документом обеспечиваются примерно 600 детей-сирот.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала года обеспечили жильем еще более 120 детей-сирот.