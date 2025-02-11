В Нижегородской области размещено свыше 1,3 тыс. инклюзивных вакансий за месяц

Свыше 1,3 тыс. инклюзивных вакансий размещено в Нижегородской области с начала года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на сервис hh.ru.

Уточняется, что за последний месяц доля вакансий, доступных людям с инвалидностью, достигла 5% от всего объема новых рабочих мест. Средняя зарплата у указанных работодателей тоже увеличилась с 48 тыс. рублей до 75 тыс. рублей, то есть на 56%.

Отмечается, что наиболее открытой сферой в начале текущего года являются продажи и клиентское обслуживание, на которые приходится почти треть инклюзивных предложений. Кроме того, популярны среди соискателей с инвалидностью сферы логистики, рабочего, обслуживающего и административного персонала.

Добавляется, что также больше всего увеличили объем вакансий, которые доступны для инвалидов, и прочие сферы — закупки, искусство, массмедиа, консалтинг, инвестиции, недвижимость, финансы и бухгалтерия.

Ранее топ самых необычных вакансий для инвалидов назвали в Подмосковье.