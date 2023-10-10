В Нижегородской области врач получил травмы из-за нападения пациента

В Нижегородской области впавший в невменяемое состояние пациент ЦРБ набросился на врача. Подробности сообщает РИА Новости .

Нападение произошло в Кстовской районной больнице в понедельник. Около 21.00 пациент, впавший в психоз, по неизвестной причине совершил нападение на заведующего отделением анестезиологии и реанимации. Нападавший ударил медика по лицу.

В результате этого происшествия у завотделения диагностировали травмы, которые расценили как тяжелые. Причины и обстоятельства нападения выясняет региональная трудовая инспекция.