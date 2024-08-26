В Нижнем Новгороде благоустроено 20 новых общественных пространств

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Фото: [Медиасток.рф]

На данный момент в Нижнем Новгороде благоустроено 20 новых пространств в различных районах города, а также пять территорий готовятся к открытию в ближайшее время, на остальных четырех объектах ведутся активные работы. Об этом сообщила pravda-nn.ru.

Уточняется, что работы по благоустройству ведутся в рамках реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Отмечается, что два сквера в городе уже приняли первых посетителей после благоустройства.

Ранее сообщалось, что Подмосковье стало регионом-победителем на национальной премии в сфере формирования комфортной среды.

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