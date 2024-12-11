В Нижнем Новгороде появилась возможность оплаты проезда в метро по биометрии

Жители Нижнего Новгорода с сегодняшнего дня могут оплачивать проезд в метро по биометрии. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Подчеркивается, что данная услуга была реализована на базе Единой биометрической системы, инфраструктуры Сбера и оператора системы оплаты проезда «Ситикард», и доступна на всех станциях нижегородского метрополитена.

Уточняется, что официальный запуск сервиса прошел на станции метро «Стрелка».

Отмечается, что ранее подобный сервис был запущен в Казани и Екатеринбурге, также до конца года планируется запуск в Самаре, в 2025 году — в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Ранее сообщалось, что в столичном транспорте с начала следующего года изменятся тарифы на проезд.