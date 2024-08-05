В Нижнем Новгороде повысят надбавки к зарплате молодым специалистам

По словам мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, со следующего месяца молодым специалистам города будут повышены надбавки к зарплате. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что ежемесячная надбавка положена отдельным категориям молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта.

Отмечается, что размер данной надбавки не индексировался 16 лет и составляет до одной тысячи рублей рублей. Со следующего месяца размер надбавки увеличится для молодого специалиста со средним образованием до трех тысяч рублей, а для сотрудника с высшим образованием — до пяти тысяч рублей.

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