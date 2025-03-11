В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии школьников после поножовщины

В Департаменте образования администрации города рассказали RT, что в больнице после ножевых ранений, полученных в школе, оказались двое детей.

Муниципальные власти в беседе с журналистами отметили, что госпитализированные ученики школы чувствуют себя хорошо. Врачи оказали необходимую помощь: жизням и здоровью детей ничего не угрожает.

Напомним, в одной из школ Нижнего Новгорода 11 марта восьмиклассник напал на сверстников. Он ранил двух подростков: их госпитализировали с колото-резаными ранами. Самого нападавшего задержали. Он не объяснил свой поступок, но, полагают, что мотивом могла стать месть за буллинг.

Ранее сообщалось, что после нападения в школе Нижнего Новгорода было возбуждено уголовного дело.