В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после нападения подростка на одноклассников

После нападения 14-летнего подростка на одноклассников в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело. О данном факте в своем телеграм-канале сообщил региональный СК.

Согласно предварительной информации, 11 марта между учащимися 8-го класса одной из школ Сормовского района вспыхнул конфликт, во время которого фигурант нанес потерпевшим колото-резаные раны. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц». Пострадавших доставили в больницу с полученными травмами.

Ранее стало известно, что после преступления 14-летний парень пытался скрыться и в итоге был найден в лесополосе на опоре ЛЭП. После содеянного он позвонил близким людям и признался в совершении преступления.