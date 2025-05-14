В Нижнем Новгороде свыше 17,5 тыс. человек прокатились на фуникулере в праздники

Свыше 17,5 тыс. человек прокатились на фуникулере в Нижегородском кремле в майские праздники. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Управление делами правительства Нижегородской области.

Уточняется, что с 1 по 4 мая было продано билетов на 2,5 млн рублей, а во вторые — на сумму один миллион рублей. Всего с момента открытия фуникулера, то есть с середины сентября прошлого года, его посетили почти 230 тыс. человек. Они приобрели билеты почти на 45 млн рублей.

Отмечается, что указанный фуникулер соединяет площадь Народного Единства и улицу Рождественскую с Нижегородским кремлем и работает круглогодично. Его пропускная способность в одном направлении – 120 человек в час, а вместимость вагона – до 40 человек.

Ранее сообщалось, что почти 50 тыс. пассажиров воспользовались канатной дорогой в Нижегородской области с начала мая.