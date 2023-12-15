В Нижнем Новгороде женщину, убившую подростка после застолья, отправили в колонию

В Нижнем Новгороде в колонию отправили женщину, убившую подростка после распития спиртного. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным следствия, ночью 4 августа женщина употребляла алкоголь в компании друзей в квартире дома на улице Карла Маркса. Во время застолья между участниками разгорелся скандал, в котором женщина воткнула нож в спину 16-летнего парня. Подросток умер на меньше, а на женщину завели уголовное дело по статье «Убийство».

За совершенное преступление женщина получила наказание в виде девяти лет и восьми месяцев лишения свободы. Отбывать наказание ей предстоит в колонии строгого режима.