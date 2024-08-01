В Нижневартовске 19-летний командир отделения батальона «ХМАО» получил медаль

Молодой командир отделения батальона «ХМАО» из Нижневартовска получил свою первую медаль за заслуги на СВО. Об этом пишет ugra-news.ru .

Боец выступает на СВО под позывным «Семечка». Он отправился на спецоперацию добровольцем, заключив контракт с Минобороны РФ. За время службы он отличился лидерскими качествами, стал умелым командиров отделения. Он умеет найти подход к любому человеку в батальоне, даже если он старше. Сам молодой человек предпочел дать себе скромную оценку. Он отметил, что подчиненные исполнительные, все действуют как команда и без твердых приказов.

«Долго не могли вытащить раненого. Я взял свою группу, мы пошли вперед, чтобы его вытащить. Начались прилеты. Я сказал людям спрятаться, а некоторые просто к деревьям встают. Я к каждому подползал, говорил: «Здесь ты не выживешь». Все это услышали, попрятались и вернулись живы-здоровы», — говорит «Семечка».

Считают, что у военного большие перспективы в военном деле. Хотя, как и любой боец он мечтает попасть домой и увидеть близких, он намерен продолжать служить Родине и помогать ей в нелегкое время.

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