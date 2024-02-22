В Нижневартовске будут судить заправщика АГЗС из-за взрыва в пятиэтажке

Уголовное дело о взрыве газа в жилом доме в Нижневартовске направлено в суд. Обвиняемым стал работник газозаправочной станции, сообщает ugra-news.ru.

В ХМАО завершили расследование уголовного дела после взрыва в пятиэтажном доме. Обвиняемым стал работник местной станции газозаправки. Ему вменяют вину в оказании услуг, которые не соответствовали нормам безопасности, и привели к смерти более двух лиц. Также он ответит по статье об уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере.

Напомним, что взрыв газа случился на улице Мира 4 декабря 2022 года. В результате погибли 10 человек, а еще четверо получили тяжелые травмы. Среди жертв были несовершеннолетние. Выяснилось, что мужчина с АГЗС переполнил газовый баллон и передал его жителю пятиэтажки для бытовых целей. Взрыв случился из-за роста давления. Несущие конструкции, окна, соседние квартиры, все оказалось повреждено. Ущерб оценили в сумму более 280 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Красноярске жители сообщили о произошедшем взрыве.