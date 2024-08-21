В Нижневартовске мужчина едва не сошел с ума из-за мухоморов

В реанимационное отделение Нижневартовской психоневрологической больницы доставили пациента в гиперактивном состоянии. Ранее он наелся мухоморов, которые ударили по состоянию. Как пишет ugra-news.ru , горе-грибника удалось спасти.

Употребление мухоморов опасно, так как их яд мускарин вызывает психические расстройства и проблемы с жизненно важными органами. В некоторых случаях ситуация с отравлением оборачивается летальным исходом.

Врачи Нижневартовской больницы оперативно приняли пациента. Ему экстренно промыли желудок, ввели антидот, а также купировали основное состояние, которое было вызвано грибами. Мужчину трясло, у него выявили психомоторное возбуждение. К счастью, осложнений удалось избежать и вскоре пациента перевели в наркологическое отделение на восстановление.

Отметим, что при попадании в кровь мускарин вызывает симптомы в течение 30 минут. У пострадавших часто появляется диарея, рвота, они обильно потеют, страдают от скачков давления. Также сердце начинает биться реже, появляется паника и неожиданные психические реакции. При отравлении любыми ядовитыми грибами нужно незамедлительно обращаться к врачам.

Ранее сообщалось, что собиравшую грибы подмосковную пенсионерку вынесли из леса на носилках.