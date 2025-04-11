В Нягани завирусилось видео с учителем, оскорбляющим учеников школы

Администрация Нягани прокомментировала видео, на котором показали переписку якобы учителей с оскорблением учеников. Об этом пишет ugra-news.ru.

Власти Нягани заявили, что видео и картинки в соцсетях про грубых учителей являются фейком. Такие кадры встречаются в других источниках под разными именами. Однако ничего общего с реальностью видео не имеет. Переписка и изображения были созданы с помощью нейросетей.

«Сегодня мы часто встречаемся с цифровым мошенничеством. Наша задача – не поддаваться на провокации. Сделать это можно только отдавая предпочтение официальным источникам и проверяя полученную информацию у компетентных специалистов», — отмечает мэрия Нягани.

К тому же, в городе нет учителей с именами, используемых в видео.

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