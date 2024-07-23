В Ноябрьске автомобиль сбил юного велосипедиста на «зебре»

Машина сбила малолетнего жителя Ноябрьска, который пытался проскочить на двухколесном друге по пешеходному переходу. Об этом со ссылкой на ГИБДД пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Ребенок пытался проехать через дорогу на «зебре» по улице Новоселов, в надежде, что успеет проскочить без последствий. Однако в этот момент тот же участок проезжал автомобиль. Наезда избежать не удалось, юный северянин и его транспорт оказались отброшены на асфальт.

Госавтоинспекция Ямала сообщает, что ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Ему оказывают необходимую помощь.

Виновника происшествия установят после официальной проверки.

Недавно сообщалось, что таксист сбил мужчину у дороги в подмосковной Яхроме. В этот момент ничего не подозревающий горожанин выносил мусор.