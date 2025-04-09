В Ноябрьске домашнего кота бросили умирать на площадке для мусора

Взрослого домашнего кота нашли страдающим на мусорной площадке в Ноябрьске. Предполагают, что его бросили жестокие хозяева. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на соцсети.

Очередной случай безответственности и человеческой жестокости произошел в ямальском городе. Зоозащитники сообщили, что на одной из мусорных площадок в районе школы № 10 нашли коробку, в которой сидел брошенный серый кот. Животное взрослое и ухоженное, сидит мирно и не боится людей.

Проблема в том, что забрать пушистого друга никто из волонтеров не может. В связи с этим экстренно ищут передержку хвостатому. На дворе еще снег и минусовые температуры, без помощи кот может погибнуть.

«Называется „придумай сам название человеческому поступку“, — написали активисты.

Ранее сообщалось, что полуголый мужчина с кошкой «проиграл» умной камере на подъезде дома в Уфе.