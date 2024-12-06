В Ноябрьске помогли 90 котам из приюта обрести опекунов

Акция «Мой кот», запущенная в Ноябрьске с 2022 года, позволила пристроить под опеку не меньше 90 животных, рассказали в администрации города. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Волонтеры взяли шефство над четырьмя котами из приюта в один день. Опекунами стали сотрудники управления архитектуры администрации, а также неравнодушные дети: ученики школы №9 и №12. За все время действия доброй акции удалось пристроить 90 котов и кошек, найти им опекунов и дома.

Любой желающий может заключить соглашение с учреждением, причем доступно это также коллективам.

Шефство предполагает не только возможность забрать кота домой, но и просто посещать приют регулярно для заботы о выбранном любимце или нескольких.

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