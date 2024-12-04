Ветеринар Шеляков включил рыбу в список самых опасных продуктов для кошек

Ветеринар высшей категории Михаил Шеляков в беседе с URA.RU перечислил десять продуктов, которые категорически нельзя давать кошкам.

Питомцы любят запах человеческой еды, охотно знакомятся с ней и выпрашивают кусочки со стола. Однако вестись на уговоры хвостатых опасно. Ветеринар Шеляков напомнил, что есть как минимум десять продуктов, которые могут ударить по здоровью кошек и даже привести к летальному исходу.

Первый по опасности продукт — это шоколад. Особенно темный. Дело в том, что в нем содержится теобромин, токсичный для кошачьего организма. Один кусочек может привести к смерти питомца.

Нужно следить, чтобы в домашней еде любимца не было чеснока и лука. Они могут спровоцировать злокачественную анемию.

Еще одним опасным продуктом стали кости. Мелкие кусочки могут травмировать пищевод и кишечник, вызвать непроходимость. Нельзя также давать котам и кошка острую, копченую, приправленную, соленую пищу.

Неожиданным вредным продуктом стала сырая рыба. Ее домашним питомцам можно лишь после термической обработки, и то, важно следить, чтобы не было слишком крупных и острых костей.

«Она может быть источником инфекций, паразитов и перегружает почки из-за высокого содержания фосфора», — уточняет эксперт.

В список запретных для кошек продуктов также попал изюм и все сухофрукты. Они сладкие, могут ударить по здоровью почек.

Ветеринар отметил, что молоко нужно только котятам, но давать взрослым особям его уже нельзя из-за того, что напиток вызывает расстройство желудка. Поберечь животных нужно и от питания блюдами с усилителями вкуса и соусами.

Специалист пояснил, что оптимальным решением станет кормление кошки готовым покупным кормом, который уже содержит белки, жиры, углеводы и все необходимое. Тем, кто держит пушистых на натуральном питании, можно обратить внимание на отварное мясо, субпродукты, нежирные кисломолочные продукты и яйца. Однако лучше всего проконсультироваться по поводу рациона кошки или кота с ветеринаром.

Ранее ветеринар Секач назвала способы спасения питомца, который съел опасный продукт.