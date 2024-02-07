В Ноябрьске женщина 15 лет платила за несуществующее тепло

В квартире женщины из Ноябрьска батареи не работали пятнадцать лет, хотя она оплачивала услуги соответствующей ресурсоснабжающей компании. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

В двухэтажном многоквартирном доме в Ноябрьске местная жительница страдала от нехватки тепла в квартире на протяжении 15 лет. За это время сменилось две управляющие компании. Решить проблему с помощью коммунальных служб не получалось: женщину убеждали, что проблема в аварийности дома и трубах, не подлежащих починке.

Сама горожанка отметила, что исправно платила по счетам за тепло, которого по сути и не было. Однако на деле проблема решалась буквально за день. Жительнице первого этажа помогли специалисты после смены УК.

Главной проблемой оказались не трубы, а их отсутствие на этаже сверху. Из-за самовольного демонтажа в батареи женщине снизу не поступало тепло. Коммунальщики изменили ход движения горчей воды и вернули тепло квартирантке.

Правда теперь полиция и жилищные инстанции разбираются, по какой причине мужчина разобрал трубы. Выяснилось, что он мог проживать на втором этаже незаконно: по документам квартира должна быть пустой.

Отмечается, что дом аварийный, но оставшиеся жители ждут расселения до 2025 года. Если подтвердится самозахват пустующей квартиры на втором этаже, то мужчину выселят.

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