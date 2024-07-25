В Ноябрьске женщину с волчанкой спасли от ампутации ноги

В ямальском Ноябрьске женщина с красной волчанкой могла лишиться ноги, но врачам удалось помочь ей и сохранить конечность. Об этом сообщил корреспондент интернет-издания «Ямал-Медиа».

Хроническое системное аутоиммунное заболевание долгое время отравляло организм женщины. Врачи после обследования подтвердили, что пациентка может лишиться ноги. Ампутации хотели избежать, и у ноябрьских врачей получилось этого добиться с помощью аутоплазмотерапии.

Сам риск удаления конечности возник из-за атрофической язвы, возникшей на фоне волчанки и был высокий риск ампутации ноги. Для восстановления функции, тканей и других поврежденный областей использовали плазму крови с высоким содержанием тромбоцитов. Спустя несколько сеансов такой терапии пациентке стало лучше, а ампутировать ногу не пришлось.

Ранее сообщалось, врачи спасли пациентку с отвердевшим желчным пузырем.