В Норильске поставщик питания исключил из меню школьников свинину по религиозным соображениям
Фото: [pxhere.com]
Из меню норильских школьников исключили свинину. Такое решение поставщик школьного питания объяснил религиозными причинами, сообщает «Северный город».
Теперь вместо свинины в столовых образовательных учреждений города будут давать курицу и говядину. Представитель компании считает, что необходимо учитывать «религиозные особенности питания».
Кроме того, данное решение было принято в связи с тем, что лидером по содержанию белка, который нужен детям для роста, является говядина.
Ранее сообщалось о том, что министр сельского хозяйства Лут назвала продукты питания в России самыми доступными в мире.