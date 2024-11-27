В Норильске поставщик питания исключил из меню школьников свинину по религиозным соображениям

Теперь вместо свинины в столовых образовательных учреждений города будут давать курицу и говядину. Представитель компании считает, что необходимо учитывать «религиозные особенности питания».

Кроме того, данное решение было принято в связи с тем, что лидером по содержанию белка, который нужен детям для роста, является говядина.

Ранее сообщалось о том, что министр сельского хозяйства Лут назвала продукты питания в России самыми доступными в мире.