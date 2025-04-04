В Норвегии запланировали создать у границы с Россией новый батальон с мощными гаубицами

Правительство Норвегии внесло в парламент предложение, предусматривающее выделение порядка $1,6 млрд на оборонные проекты, в том числе покупку 24 новых самоходных южнокорейских гаубиц K9 Thunder, которые хотят передать планируемой новой бригаде в граничащий с РФ регион Финнмарк. Об этом сообщили власти скандинавской страны.

С предложением увеличить военные расходы выступила Рабочая партия. В тексте отмечается, что на новые проекты направили около $670 млн, а на уже имеющиеся порядка $950 млн. Согласно информации из открытых источников, самоходные гаубицы К9 имеют 155-миллиметровую пушку, которая при стрельбе снарядом увеличенной дальности может выпустить его на расстояние свыше 40 км. Артиллерийское орудие было разработано корпорацией Samsung Techwin.

Ранее стало известно о том, что финские военные проведут тренировки на вертолетах рядом с российской границей.