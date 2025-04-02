В Новой Москве представители застройщика встретились с покупателями квартир ЖК «Остафьево»

В Новой Москве завершается возведение четвертой очереди ЖК «Остафьево». Как стало известно интернет-изданию «Подмосковье сегодня», в среду, 2 апреля, представители застройщика проекта ГК «Самолет» встретились с покупателями квартир.

Передачу ключей от новых квартир задержали на три месяца из-за нехватки специалистов по отделке, однако проблему уже решили. Жильцы смогут въехать в новый дом с 15 апреля.

«Мы провели конструктивную встречу с покупателями и детально обсудили все вопросы перед заселением жильцов. Для нас принципиально важно, чтобы квартиры соответствовали высоким стандартам качества „Самолета“, — рассказал руководитель проекта.

В жилом комплексе живут уже более 6 тыс. семей, в районе открыты две школы и три детских сада. Вскоре на его территории появится поликлиника. Четвертая очередь станет последней в проекте, застройщик планирует сдать еще один дом в рамках нее. В современное жилье смогут переехать десятки семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.