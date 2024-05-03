В Новокузнецке мужчина избил женщину из-за плохого ремонта

Мужчине не понравился ремонт в квартире и он решил отыграться на своей сожительнице. Об инцидент пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на Росгвардию Кузбасса.

Акт агрессии произошел на ул. 13-й микрорайон в Новокузнецке. Пьяный мужчина не оценил ремонт в квартире, а затем избил 54-летнюю сожительницу. Женщина получила травмы, которые зафиксировала в больнице и обратилась к правоохранителям.

Росгвардейцы задержали 56-летнего местного жителя, которого женщина обвинила в нанесении побоев. Далее с ним предстоит разбираться полиции, в том числе и устанавливать причастность к произошедшему.

Ранее сообщалось, что в Белово рецидивист принял на душу и устроил разборки на автовокзале. Ему так и не удалось уехать в злополучный день: вместо пункта назначения на автобусе он отправился в отделение полиции.