В Новокузнецке мужчина засудил работодателя за полученную травму

Житель Новокузнецка получил на предприятии травму, но доказывать право на получение выплаты ему пришлось через суд. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

В Новокузнецке мужчина работал в угольной компании учеником подземного электрослесаря. Однако во время выполнения своих трудовых обязанностей он упал, получил перелом плечевой кости. Это в последствии привело к посттравматическому артрозу, что привело к потере трудоспособности по профессии на 30%.

Сибиряк обратился в суд с просьбой о взыскании компенсации с работодателя. Суд встал на сторону истца и постановил заплатить новокузнечанину 600 тысяч рублей. Пока решение не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков.