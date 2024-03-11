В Новокузнецке огромная сосулька едва не рухнула на детей

В южной столице Кузбасса большая наледь сорвалась с крыши и чуть не попала в группу детей, проходящих у дома. Об этом сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на источник в Сети.

Момент падения сосульки на школьников на ул. Пирогова, 26, попал на видеозапись. Она появилась в Сети и ужаснула местных жителей: наледь едва не ударила прямо по детям, проходящим мимо. После падения взрослые и юные прохожие поспешили отойти от потенциально опасного места. Обошлось без трагичных исходов.

Новокузнечане высказали свое недовольство в соцсетях.

«Детям повезло. Пирогова, 26, сосулька падает на делегацию школьников. УК, чего ждем? – сокрушается автор записи Бардокин.Live.

По предварительным данным, запись была сделана вечером, 10 марта.

Ранее сообщалось, что в Уфе прохожие спасли мужчину, провалившегося под лед.