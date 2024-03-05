В Уфе прохожие спасли мужчину, провалившегося под лед

Утром 5 марта спасатели достали мужчину, который провалился под лед в месте, где очень сильное течение, сообщает mkset.ru .

Мужчину удалось спасти только благодаря прохожим, которые услышали его крики и вызвали спасателей. Очевидцы уверены, что то, что мужчину не унесло течением — это невероятное везение. Мужчина провалился под лед, зацепился за его край и смог удерживаться долгое время. Сначала он кричал и просил о помощи. Когда спасатели вытащили его, мужчина уже не мог говорить. У него сильное переохлаждение. Мужчину госпитализировали.

Спасателям пришлось преодолеть 150 метров по льду на специальном транспорте. Достать потерпевшего смогли только благодаря предназначенному для таких случаев оборудованию. Пока мужчину транспортировали, на берегу уже ожидала бригада «скорой помощи».

Ранее мы сообщали, что в Пермском крае трехлетний ребенок утонул в проруби. Также ранее стало известно, что в Орехово-Зуево 68-летний местный житель погиб, провалившись под лед на собственном пруду. Пожилой мужчина хотел сделать прорубь для уток.