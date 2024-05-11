В Новокузнецке пешеходы избили водителя

Группа новокузнечан набросилась с кулаками на водителя легкового автомобиля в одном из жилых дворов. Об этом пишет издание «Vse42.ru» .

Инцидент произошел 9 мая в 21:37. На Ильинке недовольные пешеходы подрались с водителем легковушки, как полагают, из-за его маневра на парковке. На распространившемся в Сети видео заметно, как водитель отечественной машины сдает назад, а один мужчина из компании бьет по транспорту.

Когда водитель вышел из салона, то толпа стала громко конфликтовать, пока не устроилась драку. Как уточняют в соцсети, гулякам не понравилось, что машина их не пропустила, а продолжила парковаться.

Ранее сообщалось, что в Туле рецидивист избил знакомого до смерти.