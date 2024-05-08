В Туле рецидивист избил знакомого до смерти

Ранее судимый мужчина в Туле набросился на приятеля в ходе ссоры и избил так, что он получил смертельные травмы. Об этом сообщают Тульские известия .

Было установлено, что приятели собрались на квартире 5 мая на ул. Бондаренко в Туле. В ходе посиделок 33-летний хозяин поссорился с 41-летним гостем, и сильно его побил. На место прибыла скорая помощь. Врачи пытались спасти пострадавшего уже в стенах больницы, но травмы оказались слишком серьезными. Мужчина скончался.

Рецидивиста задержали и предъявили ему обвинение по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Расследование пока продолжается.

Ранее сообщалось, что в Кемерово родители обратились в СК из-за истязания воспитанников в детском саду. Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детьми, пережила сердечный приступ.