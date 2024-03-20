В Новокузнецке ревнивец пытался вломиться в квартиру к женщине

В кузбасском городе мужчина активно пытался выломать дверь местной жительницы. Женщина вызвала полицию, которая задержала буйного сибиряка. Об этом пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на Росгвардию.

Инцидент произошел на улице 13 Микрорайон в Новокузнецке. Силовики прибыли ночью для задержания 43-летнего мужчины, который пытался силой зайти в квартиру к женщине. Он бил кулаками по двери и пытался ее выломать.

Позже выяснилось, в чем была причина поведения сибиряка. Оказалось, что он распивал спиртные напитки с сожительницей. В какой-то момент он поссорился с ней на почве ревности. Оскорбленная хозяйка выгнала возлюбленного из дома. С таким поворотом событий горожанин был несогласен, в связи с чем и буянил в коридоре подъезда.

Задержанного передали сотрудникам МВД для дальнейших разбирательств.

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