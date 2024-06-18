В Новокузнецке школьница помогла вернуть домой пропавшую маленькую девочку

В южной столице Кузбасса ребенок ушел из дома и потерялся. На гуляющую без присмотра девочку обратили внимание правоохранители, которым неожиданно помогла с поиском школьница. Об этом пишет «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Ребенок потерялся на улице Зыряновской. Сотрудники ДПС передали эти сведения полиции, которая безуспешно пыталась узнать у девочки, где она живет и где ее родители. В силу возраста малышка не могла дать этой информации. Тогда правоохранителям пришлось сделать обход района, заглядывая в каждый дом и спрашивая о ребенке жителей.

Только через два часа стражи порядка смогли найти важную зацепку: в компании подростков оказалась школьница, которая знала о примерном месте жительстве потеряшки. Она указала на улицу Пархоменко, где вскоре объявился встревоженный отец. Таким образом сотрудники полиции вернули ребенка домой, поблагодарив бдительную школьницу за помощь.

Отец свободолюбивой девочки рассказал, что пришел после работы домой и забыл закрыть дверь. В итоге дочь вышла на улицу и, очевидно, увлеклась исследованием города.

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