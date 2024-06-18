Спасатели ищут еще одного человека, пропавшего во время шторма в Сочи

Спасатели пытаются найти 24-летнего туриста из Красноярска, который исчез при шторме в Сочи 16 июня. Об этом пишет ТАСС и ссылается на данные Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Сотрудники ведомства получили информацию об исчезновении молодого мужчины во время бури при купании в штормящем море на центральном пляже населенного пункта Лазаревское. Человека пытаются найти в акватории от Центрального района города до поселка Головинка. Спасатели также уточнили, что мужчина не знал девушку, которая исчезла в акватории Сочи.

Ранее мы писали о том, что 20-летняя жительница Липецкой области тоже пропала 16 июня. На опубликованных в сети кадрах видно, как она с молодым человеком находится на пляже, когда пару накрывает волна. Спутник девушки смог выбраться на сушу, но она оказалась бессильна перед стихией. Поиски продолжаются.