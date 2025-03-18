В Новокузнецке задержали мужчину, устроившего бытовую поножовщину

В Новокузнецке задержали мужчину, который ранил свою молодую знакомую ножом, пишет VSE42.Ru со ссылкой на Росгвардию Кузбасса.

В южной столице Кузбасса мужчина набросился с ножом на девушку в квартире на ул. Транспортная в ходе распития алкоголя. Гостья получила ранение бедра, но смогла добраться до ванной и закрыть дверь. Там она вызвала помощь и переждала опасный момент.

Пострадавшая в результате нападения девушка была успешно спасена и доставлена в больницу, а буяна задержали и передали в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

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