В новом детском саду в подмосковном Красногорске полностью завершены монолитные работы

В здании нового дошкольного учреждения, рассчитанного на 315 малышей, в жилом комплексе «Аникеевский» городского округа Красногорск начались кровельные работы. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

На сегодняшний день в трехэтажном здании на финальной стадии ведется каменная кладка, а также устройство гидроизоляции. Всего в дошкольном учреждении запланировано 13 групп. Общая площадь учреждения составляет чуть более четырех тысяч квадратных метров.

В рамках первой очереди строительства ЖК возводятся десять корпусов, три из которых введены в эксплуатацию и заселяются. Кроме детского сада, здесь предусмотрены поликлиники, магазины и другие торговые объекты, а также офисные помещения.

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